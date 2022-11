Le nouveau vélo électrique GOGOBEST GF750 est doté d'un cadre en aluminium léger avec une suspension à ressort à l'huile à l'avant. Il affiche un look rétro avec une énorme selle. Il dispose de deux grosses roues de 26 x 4 pouces adaptées pour les routes enneigées et accidentées.

Son moteur de 2000 W permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h avec la possibilité de prendre des pentes de jusqu'à 45 degrés ! Le vélo électrique GOGOBEST GF750 est doté d'un dérailleur Shimano à 7 vitesses et de freins à disque hydraulique. Nous notons aussi la présence d'un porte-bagages capable de supporter jusqu'à 60 kilos, c'est à signaler.

Pour finir, le GF750 est doté d'une batterie 48V d'une capacité de 17,5 Ah qui offre une autonomie de 50 km en mode électrique pur et de 80 km en assistance électrique. Sa batterie amovible aura besoin de 5 à 8 heures pour se recharger. Notons que la batterie et le corps du vélo possèdent la certification IP54 (protégé des infiltrations limitées de poussière et des projections de liquide).

Actuellement, sur le site de GOGOBEST, le vélo électrique GF750 est au prix réduit de 1600 € au lieu de 2410 € avec le code DBJFBY8 et une livraison gratuite depuis l'Europe via UPS en quelques jours. Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 7 est offert à l'achat du vélo.