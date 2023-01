C'est un FPS culte qui revient sur nos consoles actuelles : GoldeneEye 007 est de retour sur Xbox , PC et Switch.

Cela fait des années que les joueurs appellent les grands noms du jeu vidéo à faire revenir la franchise sur les plateformes modernes. Il faut dire que le titre original sorti sur Nintendo 64 a façonné le FPS 3D multijoueur que l'on connait aujourd'hui et qu'il aura offert des heures de plaisir en son temps.

Le titre profite un remaster HD depuis plusieurs années, sous couvert de quelques difficultés de gestion de droits de licence. Le projet a été lancé en 2008 et devait initialement sortir sur Xbox 360.

Le retour d'un mythe

La problématique est la suivante : le jeu a été produit par Rare que Microsoft a racheté en 2002. Néanmoins, l'accord prévoyait que Nintendo conserve les propriétés intellectuelles ainsi que les franchises initialement développées par le studio pour ses différentes machines.

Microsoft et Nintendo se sont mis d'accord pour une sortie, ce qui explique d'ailleurs la sortie conjointe sur Xbox et Switch avec l'intégration au sein de son Switch Online. Seule la version Switch proposera du multijoueur en ligne, la version Xbox souhaitant rester fidèle à l'originale.

On devrait alors retrouver du multijoueur en local jusqu'à 4 joueurs. Le titre supporte par ailleurs la 4K et le 16:9 et prendra en charge les doubles sticks analogiques.

Goldeneye Remaster est disponible dès aujourd'hui le 27 janvier 2023 sur le Xbox Game Pass et le Nintendo Switch Online.