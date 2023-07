Microids continue de surfer sur la nostalgie et les licences de mangas et animés des années 1980 et prépare, depuis quelques années, un jeu vidéo tiré de la franchise Grendizer, connu sous le nom de Goldorak en France.

C'est ainsi que Goldorak : le Festin des Loups tentera de nous replonger dans l'univers d'une Terre attaquée par les forces de Vega et heureusement défendue par Actarus, Prince d'Euphore à bord de son gigantesque robot : Goldorak.

Une sortie en novembre

Le studio Microids a annoncé qu'il s'agirait là du "premier arc narratif de la série animée", laissant supposer qu'une suite pourrait sortir si le jeu rencontre le succès attendu. Le studio est allé jusqu'à s'offrir le talent de Phlippe Dessoly, ancien dessinateur officiel de l'animé, mais également du compositeur Marcin Przybylowicz à qui l'on doit la bande-son de The Witcher 3.

Finalement on apprend que le titre sortira officiellement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le 14 novembre prochain. La version Switch pour sa part attendra le début d'année 2024 pour se rendre disponible.