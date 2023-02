Microids l'avait déjà annoncé il y a quelque temps déjà, mais le projet était passé sous silence depuis : Goldorak le Festin des Loups se dévoile davantage au fil d'une vidéo de bande-annonce.

Le mythique robot Goldorak a bercé l'enfance de milliers d'entre nous au coeur des années 1980. UFO Robot Grendizer en version japonaise est issu d'un manga, transposé au petit écran en animé diffusé en France via le Club Dorothée.

Goldorak est de retour !

Le robot est rapidement devenu une icône de la pop culture avec sa silhouette reconnaissable. Fin 2021, Microids nous annonçait l'arrivée d'une adaptation en jeu vidéo, cette fois c'est un trailer qui est en ligne.

On peut ainsi voir un monde qui s'annonce ouvert, avec un Goldorak imposant qui affronte un Golgoth Giru-Giru à coup de Fulguro Poings et Astero-Hache.

Le jeu en lui-même ne présente pour l'instant rien de très original, mais il devrait surtout surfer sur la nostalgie et l'amour des fans pour la licence. Microids insiste par ailleurs sur la bande-son du jeu qui reprend les thèmes musicaux originaux.

Le titre sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC dans le courant de cette année. On devrait avoir droit à une version deluxe ainsi qu'une collector en marge de l'édition standard.