Après une vidéo de présentation du gameplay de son prochain jeu exploitant la franchise Goldorak, Microids annonçait avoir noué un partenariat pour adapter en jeu vidéo la franchise Space Cobra.

Aujourd'hui le studio revient avec une nouvelle vidéo qui dévoile l'édition collector de Goldorak : Le Festin des loups. Il est surtout question pour Microids de dévoiler la statuette qui sera livrée avec cette édition.

Une statue de luxe pour l'édition collector

Les fans devraient être ravis puisqu'il s'agit d'un diorama de 25cm de haut mettant en scène Goldorak aux prises avec Goru Goru. La statue est fabriquée par Plastoy, un spécialiste français de la maquette... Et il faudra mettre le prix pour s'offrir cette édition puisque l'on parle tout de même de 299€, ce qui devrait toutefois permettre d'assurer une certaine qualité dans les matériaux, la sculpture et la peinture.

Microids reste peu bavard concernant les autres avantages qui viendront en marge de la statuette. On peut s'attendre à une BO, un livret collector, des artworks et autres goodies, voire des avantages en jeu. A savoir également si le jeu sera intégré dans cette édition collector, ce qui n'est malheureusement plus forcément le cas chez un nombre grandissant d'éditeurs.

Goldorak : Le Festin des Loups est attendu cette année sur PS4, PS5, PC et Switch, sans date précise pour l'instant.