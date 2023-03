Les joueurs pourront ainsi prochainement se retrouver au coeur de la Terre du Milieu afin de suivre les aventures d'un personnage emblématique de la saga : Gollum.

Développé par Daedalic Entertainment et NACON, Le Seigneur des Anneaux : Gollum se présente comme un jeu d'action aventure narratif. Il s'agira pour le joueur d'incarner Gollum alors qu'il se veut captif dans les geôles de Barad-dûr. Le joueur devra donc s'enfuir, mais sans miser sur la force, mais plutôt sur la ruse et la discrétion.

Bienvenue dans le Mordor !

Le reste du jeu amènera Gollum à errer en Mordor... Les joueurs devront composer avec la double personnalité du héros et décider ainsi quelle partie de lui prendra le dessus lors de multiple choix déterminant pour l'histoire du jeu.

Repoussé plusieurs fois, Le Seigneur des Anneaux Gollum s'offre une nouvelle date de sortie officielle fixée au 25 mai prochain sur PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series et un peu plus tard sur Switch également.