Après l’échec des premières Google Glass, Google semble prêt à retenter l’aventure des lunettes connectées. Le géant technologique est en passe d’acquérir AdHawk Microsystems, une start-up canadienne spécialisée dans le suivi oculaire, pour un montant de 115 millions de dollars. Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de Google pour dominer le marché émergent des wearables et de la réalité augmentée.

AdHawk Microsystems : une technologie révolutionnaire

Fondée en 2017, AdHawk Microsystems est reconnue pour ses innovations dans le domaine du suivi oculaire. Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur des caméras, AdHawk utilise des microsystèmes électromécaniques (MEMS) pour analyser les mouvements des yeux avec rapidité et précision tout en consommant peu d’énergie.

La marque dispose déjà d'un produit phare, les lunettes MindLink, qui démontre les capacités impressionnantes de cette technologie. Ces lunettes permettent de détecter les mouvements oculaires pour comprendre les comportements humains ou surveiller la santé neurologique. En intégrant cette technologie dans ses futures lunettes connectées, Google pourrait offrir une expérience utilisateur totalement immersive.

Le retour des Google Glass : un pari audacieux

L’histoire des Google Glass a été marquée par un lancement prometteur en 2014 suivi d’un abandon en 2023. Les premières versions ont souffert de critiques liées à leur coût élevé et à des préoccupations concernant la vie privée. Cependant, l’intérêt croissant pour la réalité augmentée et les progrès technologiques offrent aujourd’hui un contexte favorable à leur retour. Sorties sur un marché pas suffisamment mature et pour des utilisateurs trop peu informés sur ce type de produit, les Glass ont été un échec cuisant sur le secteur des particuliers, mais elles ont malgré tout connu une seconde jeunesse chez les professionnels.

Avec cette acquisition, Google pourrait intégrer le suivi oculaire dans ses nouvelles lunettes intelligentes pour permettre :

Une navigation intuitive basée sur le regard.

Une interaction sans contact avec les applications.

Un contrôle précis dans les environnements de réalité augmentée.

Ces fonctionnalités pourraient positionner Google comme un leader face à des concurrents comme Apple et Meta.

Applications potentielles dans divers secteurs

Les implications de cette technologie dépassent le cadre du divertissement. Les futures lunettes connectées pourraient trouver des applications dans :

La santé : Surveillance neurologique et aide aux personnes handicapées.

L'éducation : Expériences immersives pour l'apprentissage interactif.

L'industrie : Assistance en temps réel pour les travailleurs sur site.

Cet éventail d’applications démontre que ces lunettes ne se limiteront pas au grand public, mais auront également un impact significatif dans le monde professionnel.

Un marché compétitif, mais prometteur

Le marché des wearables est en pleine expansion avec des acteurs comme Apple et Meta qui investissent massivement dans la réalité augmentée. En rachetant AdHawk Microsystems, Google renforce sa position et mise sur une technologie différenciante pour se démarquer.

Le succès de Meta conjointement avec Ray-Ban démontre malgré tout qu'il faudra proposer des lunettes à même de se fondre dans le paysage et présentées comme de véritables accessoires de mode pour convaincre.