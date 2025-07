L'écosystème Google sur la montre connectée d'Apple s'étoffe un peu avec l'arrivée de Google Agenda pour l'Apple Watch. Cette sortie met fin à une longue attente pour de nombreux utilisateurs.

Une prise en main simple

L'application affiche une vue simplifiée de la semaine, présente les événements et les tâches Google sous la forme d'une liste de fiches colorées. Chaque fiche mentionne l'heure, le titre et le lieu associé. Il suffit de faire défiler l'écran pour naviguer dans l'agenda, avec le jour de la semaine indiqué dans le coin supérieur.

Un appui sur un élément permet d'afficher quelques détails supplémentaires, pour une fonctionnalité très similaire à ce qui est proposé sur les appareils Wear OS.

Des fonctionnalités encore limitées

Malgré cette arrivée, l'application souffre de limitations notables. Il est impossible de créer ou de modifier un événement directement depuis la montre. Pour toute action avancée, un message invite à passer sur le smartphone.

Une frustration pour ceux qui espéraient une gestion complète de leur agenda au poignet. L'application native d'Apple, synchronisée avec un compte Google, offre plus de détails sur chaque événement.

Les complications, le véritable atout ?

Pour compenser ces manques, Google introduit deux nouvelles complications pour les cadrans et l'ensemble de widgets de l'Apple Watch.

Disponible en format circulaire ou rectangulaire, « What's next » affiche le prochain rendez-vous. Avec un format plus compact, « Today's date » montre le jour et la date. Ces deux raccourcis permettent de lancer rapidement l'application.