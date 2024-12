Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale ?

La fin d'année se rapproche et tradition oblige, Google propose son classement des tendances de recherche. « L'année en recherches Google » se décline en plusieurs listes et se base sur les données de Google Trends.

Pour 2024, ou du moins de janvier à novembre 2024, il ne s'agit pas des requêtes avec le plus gros volume de recherches sur Google Search, mais des termes de recherche ayant connu un pic de trafic prononcé et remarquable par rapport à 2023. Les tendances sont localisées en fonction des différents pays.

En France, le sport et la politique ont été très présents dans les recherches, ce qui n'est pas une grande surprise au final. Google met l'accent sur l'IA et des cas d'usage ayant suscité un intérêt manifeste. Il y a également les fameuses interrogations : c'est quoi, pourquoi, comment et où.

Tendances de recherche

Euro 2024

Jeux Olympiques de Paris 2024

Coupe d'Afrique des Nations 2024

Élection présidentielle américaine 2024

Michel Blanc

Vacances Scolaires 2024

Alain Delon

Résultats des élections législatives 2024

France Travail

Kendji Girac

Personnalités publiques

Michel Barnier

Kendji Girac

Kate Middleton

Gabriel Attal

Leon Marchand

Teddy Riner

Jordan Bardella

Donald Trump

Imane Khelif

Lamine Yamal

Séries

Anthracite

Broceliande

The Gentlemen

Fallout

Fiasco

Double Piège

Nautilus

Shogun

Mercato

Culte

Films

Un p'tit truc en plus

Le Comte de Monte-Cristo

Vice-versa 2

Dune

Beetlejuice

Terrifier 3

Dune 2

Anatomie d'une chute

Gladiator 2

L'Amour ouf

Les « IA pour »

IA pour la réalisation de powerpoints

IA pour rédiger des curriculum vitae

IA pour corriger les fautes

IA pour générer des images gratuites

IA pour coder

IA pour retoucher des photographies

IA pour résumer un texte libre

IA pour générer des fiches de révision

IA pour rédiger un livre

IA pour les maths

Les « c'est quoi »

C'est quoi une IVG ?

C'est quoi le PFAS ?

C'est quoi le Mpox ?

C'est quoi une dissolution de l'Assemblée nationale ?

C'est quoi une élection législative ?

C'est quoi le wokisme ?

C'est quoi une intifada ?

C'est quoi l'agence Frontex ?

C'est quoi la loi Egalim ?

C'est quoi le LFI ?

Les « pourquoi »

Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale ?

Pourquoi ne regarde-t-il plus mes stories ?

Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils ?

Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées ?

Pourquoi la LNR déteste-t-elle le FCG ?

Pourquoi les joueurs de tennis de table touchent-ils la table ?

Pourquoi y a-t-il des émeutes en Nouvelle-Calédonie ?

Pourquoi les cornflakes ont-ils été inventés ?

Pourquoi les nageurs arrivent-ils en doudoune ?

Pourquoi la Turquie joue l'Euro ?

Les « comment »

Comment puis-je voter en France ?

Comment faire une demande de vote par procuration ?

Comment coudre une bâche à bulle ?

Comment augmenter le stockage iCloud gratuitement ?

Comment se prépare le vinaigre de fruits ?

Comment faire pour voter blanc ?

Comment remplacer une robinetterie autoperceuse ?

Comment reconnaître une pièce rare ?

Comment se déconnecter de Vinted ?

Comment se transmet la variole du singe ?

Les « où »