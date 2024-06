C'est Fabio Coelho, patron de Google au Brésil qui en a fait l'annonce : le pays sera le premier à tester une nouvelle fonctionnalité antivol sur Android. Ce nouveau service sera proposé en version pilote dans tout le pays à compter du mois de juillet.

Le module s'appuie sur l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les vols à l'arraché. L'IA devrait ainsi être capable de déterminer lorsque le smartphone a été volé à son propriétaire. À partir du moment où le vol a été commis, le module entrainera le verrou automatique du smartphone : l'écran de l'appareil sera verrouillé et toute tentative d'accès aux données sera bloqué.

Par ailleurs, Google précise que les utilisateurs pourront bloquer l'accès aux données de l'appareil à distance sans avoir besoin d'aucun mot de passe, simplement en passant par le numéro de téléphone. Il sera donc possible de bloquer l'accès même si le smartphone n'a pas accès à Internet.

Si le Brésil a été sélectionné par Google pour sa phase de test, c'est que le pays est champion du vol de smartphones avec une augmentation des vols de 16,6% entre 2021 et 2022 et presque 1 million d'appareils volés par an.

Le test devrait se dérouler sur plusieurs mois en fonction de quoi Google pourrait ajuster son module antivol, et le déployer plus largement sur Android par la suite.