Sale temps en perspective pour les assistants vocaux ? Faire de la voix la nouvelle interface utilisateur et trouver une place primordiale dans le foyer connecté prend du plomb dans l'aile, notamment faute de convaincre avec des appareils dédiés qui ne tiennent pas la promesse de la révolution attendue.

Siri reste au final assez discret pour Apple, tandis que le modèle commercial pour Alexa d'Amazon et Google Assistant de Google se cherche encore, même si les enceintes connectées Echo sont par exemple parmi les produits les plus vendus d'Amazon. En rappelant en outre que Cortana de Microsoft n'a pas résisté bien longtemps...

Dans le cadre de ses licenciements massifs, Amazon n'a pas épargné sa division Devices & Services derrière des produits comme Echo, Fire TV, Kindle et Alexa, dont l'utilisation pour opérer des commandes en ligne auprès du géant de l'e-commerce est marginale. L'équipe consacrée à Google Assistant chez Google est également dans la tourmente.

Le travail sur Google Assistant délaissé

Selon un mémo qui a été envoyé aux employés et consulté par CNBC, des changements sont d'actualité pour les équipes Google Assistant et Bard. Ce dernier fait référence au service d'IA conversationnelle que vient d'introduire Google à titre expérimental. Il s'appuie sur une version allégée et optimisée du modèle de langage LaMDA (Language Model for Dialogue Applications).

Plusieurs modifications concernent directement la direction, avec une réorganisation qui met fortement l'accent sur Bard, aux dépens de Google Assistant. " Alors que les équipes de Bard poursuivent leur travail, nous voulons nous assurer que nous continuons à soutenir et à mettre en œuvre les opportunités à venir. "

Si la technologie autour de Bard et son intégration dans des produits ont vocation à devenir la priorité, il restera toutefois à résoudre la question du modèle économique… ce qui n'a pas été réussi avec Google Assistant.

Une intégration de Bard à Google Assistant ?

Il n'est pas clair à ce stade si Google a l'intention de trouver à l'avenir un moyen d'intégrer la technologie Bard (ou du moins certains aspects) dans la plateforme Google Assistant, et pour des produits similaires où Google Assistant est actuellement exploité.