Disponible sur Android et iOS, l'application Google Authenticator peut être un élément de la validation en deux étapes - ou authentification à deux facteurs - afin d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire pour protéger un compte.

La pratique est pertinente dans le but d'éviter une déconvenue dans l'éventualité de la compromission d'un mot de passe. Lorsque la validation en deux étapes est activée pour la connexion à un compte en ligne, Google Authenticator permet de générer des codes de validation sur le smartphone.

Google Authenticator peut produire des codes pour plusieurs comptes à partir d'un même smartphone. Les codes à usage unique ainsi obtenus sont un meilleur choix que les codes de validation par SMS, en raison du risque de SIM swapping.

La synchronisation en option

Pour Google Authenticator, Google annonce le déploiement d'une mise à jour présentée comme très attendue par les utilisateurs, sur la base des commentaires. Elle offre notamment une solution simple à la problématique de la perte d'un appareil sur lequel les codes sont stockés.

Les codes à usage unique sont dits plus durables, dans la mesure où un utilisateur a la possibilité de les stocker dans son compte Google. Une option de synchronisation avec un compte Google qui faisait défaut jusqu'à présent.

" Alors que nous nous dirigeons vers un avenir sans mot de passe, les codes d'authentification restent un élément important de la sécurité sur internet aujourd'hui. Nous avons donc continué à faire des optimisations pour l'application Google Authenticator ", écrit Google.

Un léger relooking en prime

À souligner que le recours à Google Authenticator demeure possible sans l'enregistrement cloud pour des codes dans le compte Google… sait-on jamais.

En marge de l'arrivée de l'option pour une synchronisation dans le cloud, l'application Google Authenticator a droit à une nouvelle icône et un look plus moderne.