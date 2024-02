La semaine dernière, Google a annoncé le déploiement à grande échelle du modèle d'IA Gemini Pro pour son chatbot Bard. Cette semaine, Bard devrait faire l'objet d'un changement de marque pour devenir... Gemini.

Cette information a été repérée dans des notes de version de Bard par le développeur d'applications Android Dylan Roussel (@evowizz). Elles ont manifestement été publiées en avance et font référence à la date du 7 février 2024.

" Toutes les fonctionnalités de collaboration que vous connaissez et que vous appréciez sont toujours présentes et continueront de s'améliorer à l'ère Gemini. Nous avons également fait évoluer l'interface utilisateur pour réduire les distractions visuelles, améliorer la lisibilité et simplifier la navigation ", peut-on lire.

Avant Google, Microsoft a aussi tâtonné pour finalement se tourner vers la marque Copilot avec ses propres outils d'IA générative s'appuyant sur les technologies d'OpenAI, y compris son agent conversationnel où la marque Bing a été mise en retrait.

Une application Gemini sur Android

Au-delà de l'opération de rebranding, une application Gemini sur Android va faire son apparition dans le Google Play Store pour converser avec le chatbot d'IA. Sur iOS, l'accès à Gemini se fera dans le cadre de l'application Google.

" Gemini est intégré aux applications Google telles que Gmail, Maps et YouTube, ce qui facilite la réalisation de tâches sur votre téléphone. Vous pouvez interagir via le texte, la voix ou les images. " La disponibilité de l'application Gemini sur Android sera toutefois d'abord limitée à certains appareils, en anglais et aux États-Unis.

Alors que d'autres langues et pays s'ajouteront au fil des prochains jours, il y aura une exception temporaire avec les pays de l'Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni.

Un abonnement payant Gemini Advanced

Les notes de version signalent en outre un accès à la déclinaison Ultra de Gemini (Ultra 1.0) qui est la plus perfectionnée du modèle d'IA. Il sera payant et par l'entremise de l'abonnement Gemini Advanced. Ce ne sera donc pas Bard Advanced.

" Gemini Advanced est beaucoup plus apte à effectuer des tâches très complexes comme le codage, le raisonnement logique, le suivi d'instructions nuancées et la collaboration créative. " Des capacités multimodales étendues, l'analyse approfondie de fichiers et autres s'ajouteront par la suite.

Gemini Advanced sera optimisé pour l'anglais et proposé dans plus de 150 pays, même si des requêtes dans d'autres langues seront prises en charge.