C'est le blocage historique. Le seul frein qui empêche des flottes d'entreprises de lâcher Windows pour ChromeOS : ce vieil ERP, cet AutoCAD ou cet Excel spécifique qui ne tourne que sur l'OS de Microsoft.

Google a racheté Cameyo en juin 2024 pour régler ce problème. Aujourd'hui (12 novembre 2025), la solution est lancée officiellement : "Cameyo by Google". L'objectif est simple : rendre les applications "legacy" invisibles, comme si elles étaient natives sur un Chromebook.

Concrètement, ça fonctionne comment ?

C'est là que c'est malin : Cameyo n'est pas un VDI traditionnel. Oubliez le bureau Windows virtuel, lourd, lent et qui oblige à jongler entre deux environnements.

Cameyo utilise le "Virtual App Delivery" (VAD). Il virtualise et streame *uniquement* l'application dont l'utilisateur a besoin. L'employé voit juste une icône Excel ou SAP. Il clique, et l'app s'ouvre dans le navigateur Chrome ou comme une PWA (Progressive Web App). C'est totalement transparent. Pour l'IT, c'est plus simple à déployer et plus sécurisé.

Pourquoi est-ce un tournant pour ChromeOS ?

Parce que ça résout "l'app gap". C'est le principal obstacle à l'adoption de ChromeOS en entreprise. Google le dit : 9 DSI sur 10 veulent une stratégie "web-first", mais la moitié des applications métier sont encore des logiciels "legacy".

Cameyo est le pont. Google pousse fort son "Chrome Enterprise Premium". En combinant les deux, ils offrent une sécurité unifiée. L'application Windows tourne dans le "bac à sable" sécurisé du navigateur, permettant le filtrage d'URL et la prévention des pertes de données (DLP). Impossible, par exemple, de copier-coller des données d'un SAP virtualisé vers l'extérieur.

Et l'IA dans tout ça ?

Google intègre Gemini à Cameyo. L'assistant IA pourra interagir avec ces vieilles applications Windows virtualisées. Les analystes sont clairs : cela ne va pas convertir un fan de Microsoft 365 du jour au lendemain.

Mais pour une entreprise qui utilise déjà Google Workspace, Cameyo lève le dernier obstacle technique à une migration complète vers ChromeOS. Le prix est fixé : 132 dollars par utilisateur et par an.

Foire Aux Questions (FAQ)

C'est quoi la différence entre VAD (Cameyo) et VDI ?

Un VDI (Virtual Desktop Infrastructure) virtualise un bureau Windows complet, ce qui est lourd. Cameyo (un VAD, ou Virtual App Delivery) ne virtualise que l'application spécifique (ex: juste AutoCAD). Elle se lance ensuite dans le navigateur ou comme une app web. C'est plus léger, rapide et transparent pour l'utilisateur.

C'est nouveau Cameyo ?

Non, Google a racheté la société Cameyo en juin 2024. L'annonce de novembre 2025 est la "disponibilité générale" (General Availability) du produit, désormais pleinement intégré dans la suite Google Enterprise sous le nom "Cameyo by Google".

Gemini fonctionnera dans toutes les vieilles apps Windows ?

Oui, Google a annoncé que l'IA Gemini pourra interagir avec les applications Windows virtualisées via Cameyo. Cela permettra d'injecter de l'IA moderne dans des logiciels "legacy" qui n'ont jamais été prévus pour.