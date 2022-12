La loi de l'évolution est également présente dans le monde informatique et c'est bien cela qui inquiète la direction d'Alphabet (Google). Selon le New York Times, le géant mondial vient de lancer une alerte rouge en interne pour faire avancer son modèle d'Intelligence Artificielle.

Depuis le début de l'ouverture au public de l'IA ChatGPT, la maison mère de Google s'inquiète fortement. Pour rappel, ChatGPT est un agent conversationnel qui permet de tenir une conversation plutôt naturelle avec un humain et capable également de générer un texte sur des concepts avancés comme développer du code, proposer un type de régime ou même rédiger des articles de presse.

Ce qui inquiète le géant américain est que ChatGPT est capable de donner une réponse plus rapide, plus précise et ce sans forcément avoir besoin de cliquer pour obtenir une réponse.

En interne, Sundar Pichai, le directeur général de Google, n'a pas arrêté de faire des réunions afin de recibler les priorités de l'entreprise. Certains projets ont donc été mis de côté pour contrer l'avancée de ChatGPT. Mais, il n'est pas le seul à faire peur à la firme, car Dall-E est aussi dans le collimateur. Pour rappel, ce dernier peut générer une image avec quelques mots.

Google accélère donc fortement ses projets d'IA qui pourraient voir le jour très prochainement alors que la société aurait préféré obtenir un outil plus abouti avant de le proposer mais le temps presse, et ChatGPT n'a pas encore fini de faire parler de lui.