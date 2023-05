Google déploie la version 113 de son navigateur Chrome pour le plus grand nombre. Elle est notable en raison de la prise en charge et activation par défaut de la technologie WebGPU. Cela concerne Chrome pour Windows, macOS et ChromeOS. Le support avec d'autres plateformes est prévue dans le courant de cette année.

Comme son nom l'indique, WebGPU est une API qui permet aux pages et applications web d'utiliser le GPU du système pour le calcul et le rendu graphique. Elle a été conçue afin de prendre la succession de WebGL, avec un accès à des fonctions plus avancées des processeurs graphiques et une utilisation plus simple pour les développeurs.

Avec WebGPU, les développeurs peuvent faire aussi bien qu'actuellement en matière de graphismes, mais avec beaucoup moins de code. La charge de travail JavaScript est " considérablement réduite ", et Google souligne également une amélioration significative avec la rapidité des calculs pour les modèles de machine learning.

Grosse promesse pour le graphisme sur le Web

" WebGPU permet des graphiques 3D de haute performance et des calculs parallèles de données sur le Web. " Pour les opérations de rendu et de calcul sur un GPU grâce à WebGPU, une allusion est faite aux capacités avec Direct3D 12, Metal et Vulkan.

WebGPU met à contribution des ingénieurs d'Apple, Microsoft, Mozilla et Google parmi d'autres. Dans Google Chrome, certaines possibilités ne sont pas encore déployées. C'est par exemple le cas de l'intégration de WebCodecs dans WebGPU.

Évidemment, il faudra attendre un certain temps avant que des applications web et jeux ne se saisissent des opportunités offertes avec WebGPU.

Également pour Chrome 113

Hormis WebGPU, la mouture 113 de Google Chrome annonce l'intégration de libaom v3.6.0 (pour encoder et décoder des vidéos avec AV1). En perspective, une amélioration des performances pour les communications en temps réel s'appuyant sur WebRTC et l'encodage vidéo AV1 basé sur le CPU.

La mise à jour s'accompagne de la correction d'une quinzaine de vulnérabilités de sécurité. Il n'est cependant pas fait mention d'une exploitation active dans des attaques. Quant au relooking de Google Chrome et le mode lecture natif (reading mode), ils ne sont pas encore de la partie, mais c'est pour bientôt...