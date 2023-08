À partir de la prochaine version 117, le navigateur Google Chrome informera les utilisateurs lorsqu'une extension installée a été supprimée du Chrome Web Store. Cette information sera directement disponible via la page chrome://extensions consacrée aux extensions et la section Confidentialité et sécurité de la page des paramètres.

Trois cas de figure sont pris en compte. Une extension a été retirée par le développeur lui-même, une extension a été retirée en raison d'une infraction au règlement du Chrome Web Store, une extension est susceptible d'être dangereuse (malware) et Chrome recommande de la supprimer.

Un examen de sécurité pour les extensions

Google justifie une mesure afin de " préserver la sécurité de l'écosystème pour les utilisateurs, tout en limitant les risques d'impact sur les extensions authentiques. " Si un problème pointé du doigt est résolu, la notification sera automatiquement supprimée.

" La notification ne sera pas affichée pour une extension lorsque le développeur a été informé d'une violation possible et qu'il a eu le temps de résoudre le problème ou de faire appel. "

L'utilisateur aura le choix entre supprimer l'extension ou masquer l'avertissement s'il désire conserver l'extension installée. Pour autant et comme actuellement, les extensions signalées malveillantes seront désactivées de manière automatique.

Déjà dans les flags

Sans forcément attendre le déploiement avec la version 117 de Google Chrome, le changement peut d'ores et déjà être testé grâce à l'activation d'un flag dans la version stable actuelle du navigateur : chrome://flags/#safety-check-extensions.

Rappelons que sur mobile, Google Chrome ne prend pas en charge les extensions. Un aspect que compte plus amplement développer Mozilla avec Firefox.