Pour son navigateur Chrome, Google planche sur une fonctionnalité qui donnera à l'utilisateur l'opportunité de désactiver ou activer les extensions site par site. Cette possibilité ne sera pas spécifique à des extensions en particulier, mais englobera l'ensemble des extensions.

Utilisateur de Reddit, Leopeva64-2 a repéré ce changement dans Chrome Canary qui est une version s'adressant aux développeurs. Elle permet notamment d'expérimenter des nouveautés en avant-première.

Le changement fait écho à une modification dans le code pour bloquer toutes les extensions sur un site ou toutes les autoriser. La mise en pratique dans l'interface est un interrupteur qui est proposé en cliquant sur le bouton des extensions.

Dans les flags de Chrome

Leopeva64-2 souligne que Microsoft Edge (également à base Chromium) a ajouté de son côté la possibilité de mettre en pause les extensions sur un site. Il n'est en tout pas clair quand la fonctionnalité pour Google Chrome fera son apparition. Elle n'est actuellement pas accessible dans les flags.

Dans les flags et donc via la barre d'adresse, il existe par contre chrome://flags/#extensions-menu-access-control. Depuis le bouton des extensions, son activation (Enabled) ajoute une nouvelle entrée consacrée aux autorisations, en plus de la gestion basique des extensions.

Il s'agira ultérieurement de permettre à l'utilisateur de contrôler l'accès à un site pour une extension. En soulignant qu'une gestion est déjà de la partie avec le bouton Détails de la section chrome://extensions.