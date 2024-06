Le navigateur Chrome va prochainement intégrer une nouvelle couche d'intelligence artificielle. Cette IA va plus particulièrement s'inscrire dans l'historique du navigateur pour faciliter la recherche de pages consultées par le passé.

Il n'est pas rare que les utilisateurs se montrent incapables de remettre la main sur une page ou un site consulté après quelques jours. Il faut dire que l'historique de navigation de Chrome n'est pas des plus adaptés avec son module de recherche peu performant.

L'IA devrait permettre de réaliser des recherches à partir de termes bien plus vagues. Il sera ainsi possible de retrouver une page en fonction de son contenu réel et pas uniquement depuis son titre ou son adresse. L'IA sera ainsi capable de prendre en compte le contexte et la signification des termes pour retrouver les pages correspondantes.

Si l'option est alléchante sur le papier, elle soulève malgré tout des inquiétudes. Les IA nécessitent d'accéder aux données personnelles des utilisateurs et de récupérer une partie de ces données pour le traitement. Même si les données sont principalement stockées en chiffré localement, certains intervenants humains peuvent avoir accès à ces informations lors des phases de développement du module.

Cela soulève l'intérêt même des fonctionnalités mises en opposition au respect de la vie privée des utilisateurs.