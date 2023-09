C'est début septembre 2008 et d'abord uniquement sur Windows que le navigateur Google Chrome a fait sa première apparition publique en bêta. Google estime ainsi que Chrome célèbre son quinzième anniversaire et profite de cette occasion pour annoncer un relooking sur ordinateur.

La nouvelle apparence de Google Chrome avait déjà filtré au gré des flags (chrome://flags) en tant que Chrome Refresh 2023. Ce n'est donc pas une véritable surprise. Le déploiement sera effectué au cours des prochaines semaines.

Google se base sur son langage de design Material You. Des icônes retouchées se retrouvent dans le menu à trois points de Chrome afin de faciliter la lisibilité. Ce menu est plus complet pour accéder rapidement à divers outils. Plusieurs éléments ont des bordures aux arrondis plus prononcés. C'est par exemple le cas pour les boîtes de dialogue.

De nouvelles palettes de couleurs permettent d'harmoniser les onglets et la barre d'outils. Avec de nouveaux thèmes et couleurs, il s'agit aussi de pouvoir mieux mettre en évidence des profils se destinant à des tâches et comptes différents. Rappelons que la personnalisation de Chrome a été récemment accentuée via un lien au bas d'une page Nouvel onglet.

Google signale également que l'intégration avec les systèmes d'exploitation a été améliorée. En particulier, pour l'adéquation entre les préférences du navigateur et les paramètres du système d'exploitation (mode sombre ou clair par exemple).

Le Chrome Web Store passe aussi au relooking

Toujours avec les codes de Material You, le Chrome Web Store profite aussi d'un relooking et d'une interface plus moderne. Hormis davantage de recommandations personnalisées, c'est un nouvel agencement avec de nouvelles catégories d'extensions.

Des extensions optimisées par l'IA ont bien sûr droit à leur propre catégorie. Le nouveau Chrome Web Store est pour le moment en préversion (preview).

Du changement pour Safe Browsing

Google va prochainement faire évoluer ses outils de navigation sécurisée (Safe Browsing) dans Chrome pour les rendre plus efficaces. Pour bloquer des sites dangereux, la vérification et confrontation à une liste de sites nuisibles connus se fera en temps réel.

Actuellement, la vérification se fait avec une liste stockée en local et mise à jour toutes les 30 à 60 minutes. Selon Google, le déploiement de la mise à jour pour Safe Browsing devrait permettre d'améliorer de 25 % la protection contre les malwares et le phishing.