Google Chrome, l'un des navigateurs web les plus populaires, prévoit d'intégrer une nouvelle fonctionnalité baptisée "Aperçu de lien" (Link Preview) qui permettra aux utilisateurs de surfer encore plus rapidement et d'économiser du temps lors de leur navigation en ligne. Cette fonctionnalité s'annonce comme une innovation bienvenue pour les internautes qui passent en moyenne 6 heures 35 par jour sur Internet.

Aperçu de lien : comment ça fonctionne ?

Le principe du "Aperçu de lien" est simple : après un certain laps de temps d'appui sur un lien, une prévisualisation préenregistrée de la page cible sera rendue visible à l'utilisateur. Cela signifie qu'une petite fenêtre affichant une version préchargée de la page s'ouvrira, lui permettant ainsi de visualiser le contenu sans avoir besoin d'ouvrir un nouvel onglet.

Cette fonctionnalité promet un gain de temps considérable en évitant les ouvertures d'onglets multiples lors de la navigation, ce qui est particulièrement pratique lorsque l'on consulte plusieurs liens dans une même page ou que l'on recherche des informations spécifiques.

Une découverte typique des produits Google

Comme c'est souvent le cas avec les produits Google, c'est un membre de la communauté en ligne qui a découvert cette nouveauté. Le membre Leopeva a repéré l'intégration de la fonction "Aperçu de lien" dans la revue de code du navigateur Chrome en cours de développement.

Google has started working on a new feature called "Link Preview", there are several patches in Gerrit that mention it, and there is also a document explaining how it will work... — Leopeva64 (@Leopeva64) July 25, 2023

Cette découverte s'inscrit dans la tradition de Google de tester et d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités auprès d'une petite sélection d'utilisateurs avant de les déployer plus largement. Cela permet à l'entreprise de recueillir des retours "clients" et de peaufiner les fonctionnalités avant leur lancement officiel.

Un atout pour une navigation plus fluide

Les internautes, passant de plus en plus de temps en ligne, devraient apprécier le fait d'augmenter l'efficacité de la navigation. L'intégration de la fonction "Aperçu de lien" dans Chrome promet une expérience plus fluide et une navigation plus intuitive pour les utilisateurs.

En évitant les ouvertures d'onglets inutiles, les internautes pourront accéder plus rapidement au contenu souhaité et optimiser leur temps en ligne. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile pour les professionnels qui recherchent fréquemment des informations en ligne ou pour les utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, où les liens partagés sont nombreux.

Une mise à jour attendue, mais

Bien que cette nouveauté soit dans les tuyaux, et en phase de test, les retours positifs des usagers de Chrome pourraient encourager Google à la déployer plus largement et plus vite dans une future mise à jour du navigateur.

Attention toutefois aux tentatives de piratage qui pourraient exploser. En effet, il est fort possible que "Aperçu de lien" ne soit pas inviolable. Il pourrait en effet être possible pour un hacker de changer la prévisualisation d'un site afin de vous rediriger vers un autre, et obtenir des informations personnelles par la même occasion. À voir comment Google va s'en sortir face à de telles menaces, affaire à suivre.