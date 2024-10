Pour son navigateur Chrome sur ordinateur, Google annonce l'ajout de nouveaux outils orientés du côté des performances, à commencer par la détection des problèmes en la matière. Le propos est d'identifier les potentiels soucis de performances de manière proactive et de fournir des solutions.

Si des performances de navigation sont jugées mauvaises, Chrome pourra par exemple envoyer une notification afin de recommander la désactivation d'onglets gourmands en ressources qui pénalisent l'onglet en cours d'utilisation. Le cas échéant, il suffira d'appuyer sur un bouton Corriger.

Les alertes concernant les problèmes de performances pourront être désactivées depuis les Paramètres de Chrome, et la section consacrée aux Performances dans Général.

Trois modes pour l'économiseur de mémoire

L'économiseur de mémoire de Chrome libère la mémoire des onglets inactifs, afin de permettre aux onglets actifs et applications de bénéficier de davantage de ressources. Les onglets inactifs sont rechargés lors d'une consultation.

Cet outil bénéficie dorénavant de trois modes : Modéré, Équilibré et Maximum. Le mode Équilibré est celui recommandé pour des onglets qui ne deviennent inactifs qu'après une période jugée optimale selon les besoins du système. Le mode Modéré est plus laxiste et le mode Maximal plus strict en jouant sur une période longue ou courte.

" Le mode Modéré prend en compte à la fois vos habitudes de navigation et les besoins du système. Le mode Maximal désactive les onglets lorsque vous cessez de les utiliser plus rapidement que les deux autres modes ", écrit Google.

Plus de personnalisation

Hormis la détection des problèmes de performances avec les avertissements idoines, et les nouveaux modes pour l'économiseur de mémoire, Chrome ajoute un degré supplémentaire de personnalisation pour les paramètres de performances.

Il sera possible de spécifier des sites web qui doivent toujours rester actifs et laissés à l'écart des mesures d'économie de mémoire, notamment parce qu'ils effectuent des tâches importantes en arrière-plan.

Les indicateurs visuels pour les onglets inactifs et l'utilisation de la mémoire au survol d'un onglet pourront en outre être activés et désactivés.