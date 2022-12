À sa sortie, la version 108 du navigateur Google Chrome était assez discrète en matière de nouveautés. Finalement, divers éléments notables arrivent après sa publication dans le cadre d'un déploiement progressif.

Hormis les raccourcis de recherche directement dans la barre d'adresse qui sont essentiellement à destination des utilisateurs avancés, deux modes pour les performances font leur apparition pour Chrome sur ordinateur de bureau et ordinateur portable : l'économiseur de mémoire et l'économiseur de batterie.

Selon Google, les deux nouveaux paramètres de performance - qui sont optionnels - permettent à Chrome d'utiliser " jusqu'à 40 % et 10 Go de mémoire en moins pour assurer le bon fonctionnement de vos onglets et prolonger l'autonomie de votre batterie lorsqu'elle est faible. " Ils sont déployés pour Windows, macOS et ChromeOS.

Avec les flags pour ne pas attendre

Pour l'économiseur de mémoire, il s'agit de libérer la mémoire des onglets inactifs pour permettre aux onglets actifs et applications de bénéficier de davantage de fluidité. Les onglets inactifs sont rechargés lors d'une consultation. Un bouton dans la barre d'adresse pourra renseigner sur la quantité de mémoire libérée. Il est en outre possible d'ajouter des sites pour lesquels les onglets seront toujours laissés actifs par Chrome.

Si souhaité, l'économiseur de batterie entre en action lorsque le niveau de batterie atteint 20 %. Le cas échéant, Chrome limite l'activité en arrière-plan et les effets visuels pour les sites web qui contiennent des animations et des vidéos.

Les nouveaux paramètres pour les performances seront accessibles depuis le menu à trois points et via une section étiquetée Performaces dans les paramètres. Ils sont régis par les flags chrome://flags/#high-efficiency-mode-available et chrome://flags/#battery-saver-mode-available que les plus impatients peuvent activer s'ils ne sont pas encore proposés.

Pour remplacer les mots de passe

Afin de s'orienter vers une authentification sans les mots de passe par le biais de clés cryptographiques stockées sur l'appareil, Google avait annoncé en octobre dernier le support de la technologie passkeys dans Chrome Canary. Un support qui concerne désormais la version stable 108 de Chrome.

Les passkeys s'appuie sur l'API WebAuthn et des clés asymétriques. La technologie fonctionne sur différents systèmes d'exploitation et navigateurs pour une utilisation avec des sites web et applications compatibles. L'authentification peut se faire à la manière du déverrouillage d'un appareil mobile avec des données biométriques.

" Avec la dernière version de Chrome, nous activons les passkeys sur Windows 11, macOS et Android. Sur Android, vos passkeys seront synchronisées de manière sécurisée via Google Password Manager ou tout autre gestionnaire de mots de passe prenant en charge les passkeys. […] Sur ordinateur, vous pouvez également choisir d'utiliser une passkey à partir de votre appareil mobile (Android ou iOS) à proximité. "

Google souligne la possibilité de gérer les passkeys depuis Chrome sur Windows et macOS. " Permettre l'utilisation des passkeys partout dans Chrome est une étape importante. […] Il faudra du temps pour que cette technologie soit largement adoptée par les sites et nous travaillons à l'activation des passkeys sur iOS et ChromeOS. Les mots de passe continueront de faire partie de nos vies pendant cette transition. "