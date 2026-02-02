Lancée en grande pompe avec les Galaxy S24 de Samsung, la fonctionnalité Entourer pour chercher (Circle to Search) est en passe de connaître une modification de taille. Des indices découverts dans une version bêta de l'application Google suggèrent que la firme de Mountain View envisage de faire de son mode IA l'option par défaut, transformant la manière dont des millions d'utilisateurs interagissent avec le contenu affiché sur leur écran.

Comment fonctionne actuellement la recherche visuelle sur Android ?

Aujourd'hui, l'utilisation de Circle to Search est un modèle de simplicité sur le système Android. Un appui long sur le bouton d'accueil ou la barre de navigation active l'outil. L'utilisateur n'a plus qu'à entourer, surligner ou tapoter n'importe quel élément à l'écran, qu'il s'agisse de texte, d'une image ou même d'un lieu, pour lancer une recherche instantanée. C'est une méthode intuitive qui s'est vite imposée.

Actuellement, une carte de résultats glisse depuis le bas de l'écran, affichant des correspondances visuelles et des liens web pertinents. La vision de Google, notamment aux États-Unis, intègre déjà un résumé « AI Overview » en tête de liste. Cependant, pour une interaction plus poussée, il faut basculer manuellement vers un mode conversationnel dédié.

Quelle est la nouvelle expérience testée par Google ?

La potentielle mise à jour, repérée dans une version bêta de l'application Google, conserve le même geste de lancement. La différence se situe dans ce qui suit : au lieu de la traditionnelle carte de résultats, l'interface basculerait directement en « AI Mode ». L'utilisateur se retrouverait face à une interface de discussion avec un chatbot, propulsé par Gemini.

Cette approche place donc la conversation avec l'IA au cœur de l'expérience. Pour autant, la firme ne semble pas vouloir imposer ce choix de manière définitive pour sa fonction Circle to Search. Un simple tap sur la barre de résultats permettrait toujours de revenir à la recherche web classique, offrant une flexibilité appréciable à l'utilisateur.

Pourquoi ce changement serait-il stratégique pour l'écosystème ?

Cette priorisation s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale de la firme. En mettant son IA en avant dès la première interaction, Google renforce la présence de sa technologie au sein de son système d'exploitation mobile. C'est une manière de familiariser l'utilisateur avec des réponses générées plutôt que de simples liens.

Il convient toutefois de rester prudent. Pour l'heure, aucune communication officielle n'a confirmé ce changement. Il pourrait s'agir d'un simple test A/B destiné à une frange d'utilisateurs, ou d'une expérimentation qui n'aboutira jamais. Néanmoins, cette orientation ne détonnerait absolument pas avec la tendance générale du secteur, qui place l'intelligence artificielle au centre de toutes les attentions.