Perdre l'accès à son compte Google est une expérience particulièrement stressante, que ce soit à cause d'un mot de passe oublié ou de la perte de l'appareil contenant une clé d'accès (passkey).

Pour renforcer la sécurité et garantir un accès même dans les situations les plus délicates, Google déploie progressivement une nouvelle option baptisée Recovery Contacts. Cette fonctionnalité permet de désigner des amis ou des membres de la famille de confiance pour aider à prouver une identité.

Comment fonctionne la nouvelle option de récupération ?

Le principe des Contacts de récupération est simple. L'utilisateur doit d'abord ajouter un ou plusieurs contacts de confiance via les paramètres de sécurité de son compte Google. En cas de blocage, il peut demander de l'aide à l'un de ces contacts.

Un code est généré par Google et à partager avec le contact de confiance. Ce dernier reçoit alors une notification ou un e-mail lui demandant de vérifier ce code. Une fois la vérification effectuée, l'accès au compte est rétabli.

Des garanties de sécurité et de confidentialité

Google insiste sur le fait que cette méthode, bien que reposant sur une tierce personne, ne compromet en rien la sécurité des données. Le contact de confiance " n'aura accès ni à votre compte ni à aucune de vos informations personnelles ".

La fonctionnalité est conçue comme une roue de secours, " une option fiable et sécurisée qui s'ajoute à nos outils existants, vous aidant à retrouver l'accès lorsque les autres méthodes ne sont pas disponibles ".

Il est évidemment crucial de choisir quelqu'un de confiance, capable de réagir rapidement en cas de besoin.

À faire avant d'être bloqué

La mise en place doit se faire de manière préventive. Il est impossible d'ajouter un contact de récupération après un blocage effectif. Suite à l'envoi d'une invitation, le contact désigné dispose de sept jours pour l'accepter. Il est possible d'ajouter jusqu'à dix contacts de récupération.