Sur ordinateur, smartphone et tablette, Google déploie une nouvelle page de connexion à un compte. Le relooking a pour objectif de proposer une interface plus moderne, mais il n'a pas d'incidence sur la procédure habituelle de connexion qui n'évolue pas.

Le changement d'apparence visuelle s'aligne avec le dernier Material Design (Material You) qui se retrouve à travers les autres produits de Google. S'il n'y a pas de bouleversement, l'effet attendu de modernité est bel et bien au rendez-vous. Comme quoi… cela tient à peu de choses au final.

Nouvelle page de connexion

La page de connexion s'ajuste à la taille de l'écran. Le déploiement concerne tous les comptes Google personnels. Il est prévu pour être terminé dans le courant de ce début de mois mars. Si ce n'est pas encore le cas, un message prévient qu'un nouveau look sera bientôt disponible.

Ancienne page de connexion

Par rapport à d'autres services et applications, la modernisation de la page de connexion Google sur le Web et les appareils mobiles a mis étonnamment un certain temps avant de faire son apparition.