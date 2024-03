Sur Android, l'application Contacts de Google profite de l'arrivée d'une section intitulée Connected apps (Applications connectées). Elle permet de mettre de l'ordre dans l'affichage des contacts enregistrés en fonction des divers services utilisés.

Il peut par exemple s'agir de Telegram ou de WhatsApp, en plus de Google Meet et d'autres applications. Pour un contact, un menu déroulant facilite l'accès aux informations qui sont mieux organisées et regroupées selon l'application concernée.

Grâce aux menus déroulants, l'effet obtenu est plus pratique. Auparavant, Google Contacts se contentait d'une liste des options sous les coordonnées d'un contact avec le numéro de téléphone principal. De quoi donner lieu à un certain fouillis.

Déploiement en cours

La petite évolution pour la section Connected apps dans Google Contacts a été signalée par AssembleDebug (TheSpAndroid). Elle ne semble pas être liée à un changement de version spécifique de l'application, mais à une modification côté serveur.

Sans et avec Connected apps

Le déploiement pour tous ne sera pas forcément immédiat, même s'il paraît être d'ores et déjà bien engagé.