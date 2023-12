Google a discrètement fait évoluer son application Contact pour modifier les paramètres de synchronisation des comptes il y a quelques jours, mais ce n'était pas la seule modification. Depuis cette mise à jour, il est désormais également possible de localiser directement ses amis et les membres de sa famille au sein de l'application.

On peut ainsi géolocaliser automatiquement les contacts qui autorisent la localisation et le partage de leur position via Google Maps. Cela nécessite d'avoir dans ses contacts le membre en question via son compte Gmail.

L'option est disponible depuis la version 4.22.37.586680692 de l'application. Si vous souhaitez en profiter et localiser vos amis ou leur permettre de vous localiser, il faudra donc s'assurer de disposer a minima de cette version du service. Ensuite, il faudra s'assurer que chaque contact accepte de partager sa localisation avec l'ensemble de ses contacts dans Google Maps.

Lorsque c'est le cas, l'utilisateur peut ainsi visualiser l'emplacement de ses contacts sur la carte de Google Maps. Cela devrait faciliter les déplacements et les rencontres dans certaines conditions, ou faciliter les interventions en situation d'urgence, voire gagner en tranquillité d'esprit lorsqu'il s'agit de surveiller l'activité des mineurs.

Gare toutefois aux détournements d'utilisation du système qui pourrait rapidement tourner au cauchemar entre les mains de mauvais esprits.