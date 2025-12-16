Google annonce l'arrêt de son outil de surveillance du Dark Web, une fonctionnalité initialement proposée aux abonnés Google One avant d'être étendue à tous les utilisateurs en juillet 2024. Les analyses pour de nouvelles fuites de données s'arrêteront le 15 janvier 2026, et l'accès aux données existantes sera coupé le 16 février 2026.

Cet outil avait pour but de lutter contre l'usurpation d'identité en ligne en alertant les utilisateurs lorsque leurs informations personnelles sensibles apparaissaient dans des bases de données compromises circulant sur le Dark Web.

Pourquoi Google abandonne-t-il cet outil de sécurité ?

La raison principale invoquée par Google est le manque de pertinence perçu par les utilisateurs. Selon une communication du groupe, bien que le rapport offrait des informations générales, " les retours ont montré qu'il ne fournissait pas d'étapes concrètes à suivre ".

La décision vise donc à réorienter les efforts vers des outils jugés plus concrets. Certains utilisateurs se plaignaient également que l'outil ne générait pas d'alertes significatives.

En abandonnant ce service, Google semble admettre que la simple notification d'une fuite ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'un plan d'action clair pour l'utilisateur lambda. Toutes les données liées au rapport seront supprimées, une fois le service retiré.

Les outils classiques de Google demeurent

Google ne laisse pas ses utilisateurs sans ressources et insiste sur le fait qu'il continuera à les " protéger contre les menaces en ligne, y compris celles du Dark Web ".

Le groupe encourage l'utilisation de sa suite d'outils de sécurité. Parmi les solutions mises en avant figurent son Gestionnaire de mots de passe et l'outil Check-up Sécurité.

En complément, Google recommande de renforcer la sécurité de leur compte via les bilans de sécurité et de confidentialité, l'activation de la validation en deux étapes, l'adoption des passkeys.

D'autres outils de surveillance à disposition

Des plateformes telles que Have I Been Pwned (HIBP) continuent de fournir un service gratuit pour vérifier si un e-mail ou un mot de passe a été compromis dans des fuites de données connues. Récemment, Proton a par ailleurs inauguré un observatoire du Dark Web.