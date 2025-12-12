Surprise de Google qui lève le voile sur une expérimentation issue des Google Labs. Disco est une sorte de navigateur pour " réimaginer la navigation et la création pour le Web moderne ". Sa première fonctionnalité, nommée GenTabs, est propulsée par Gemini 3.

Des applications web à partir des onglets

Le principe de GenTabs est de comprendre les intentions de l'utilisateur en analysant des onglets et l'historique de discussion. À partir de ces informations, l'outil peut suggérer et créer des applications web interactives pour aider à accomplir une tâche.

Un exemple cité est l'organisation d'un voyage au Japon. GenTabs pourrait générer une application avec une carte zoomable, un calendrier et des fiches d'information. De la même manière, GenTabs peut transformer une série de recettes en un plan de repas hebdomadaire ou aider un élève à visualiser le système solaire en 3D.

L'utilisateur peut décrire l'outil dont il a besoin en langage naturel et l'affiner au fur et à mesure. Google précise que " chaque élément génératif est lié au Web et renvoie toujours aux sources originales ".

Quelle est la place de Disco dans la stratégie de Google ?

Avec Disco, Google n'a pas l'intention de lancer un nouveau navigateur web, mais de tester de nouvelles idées. Cette approche permet de sonder l'intérêt pour une navigation web plus conversationnelle et générative, sans modifier immédiatement Google Chrome.

L'application propose une interface avec deux fenêtres, une pour l'espace conversationnel et l'autre pour le navigateur. " Les idées les plus convaincantes de Disco pourraient un jour faire leur chemin dans des produits Google plus importants. "

En phase de prospection

Pour le moment, l'accès à Disco et GenTabs est très limité. Google a ouvert une liste d'attente pour télécharger l'application, initialement disponible uniquement sur macOS. " C'est le début, et tout ne fonctionnera pas parfaitement. "

Un petit groupe de testeurs sera sélectionné pour fournir des retours sur l'utilité de l'outil et les améliorations nécessaires.