Fini le temps où Google Discover se contentait de proposer des articles. Le géant de la recherche a décidé de bousculer les habitudes des utilisateurs. Au cours des prochaines semaines, il faut s'attendre une transformation de ce flux avec l'arrivée de contenus venus de X, Instagram et YouTube Shorts.

Un mélange de contenus totalement repensé

La principale nouveauté est l'ouverture de Google Discover à une plus grande variété de formats. Au lieu de se limiter aux articles de presse ou de blog, le service va désormais afficher des publications de réseaux sociaux et des vidéos courtes.

Google justifie que ses propres recherches ont montré une appétence des utilisateurs pour cette diversité et mélange de contenus dans Discover. Il s'agira alors de centraliser en un seul endroit tout ce qui est susceptible d'intéresser l'utilisateur, peu importe la plateforme d'origine.

Si X, Instagram et YouTube Shorts essuient les plâtres, Google que précise bien que d'autres plateformes s'ajouteront à l'avenir.

Suivre les créateurs à la trace

Pour personnaliser davantage l'expérience et dans le cadre d'une connexion au compte, Google déploie une fonctionnalité « Follow ». Directement depuis une carte de contenu, il sera possible de s'abonner à un éditeur ou à des créateurs.

Un appui sur le nom ouvre un espace dédié qui prévisualise l'ensemble des contenus en rapport, qu'il s'agisse d'articles, de vidéos YouTube ou de publications sur les réseaux sociaux. De quoi se faire une idée précise avant de cliquer sur le bouton d'abonnement.

Discover, le hub social que personne n'attendait ?

Google Discover est à la base un flux personnalisé qui suggère du contenu sans même besoin de lancer une recherche. Il est basé sur l'historique et les centres d'intérêt.

Avec les nouveaux ajouts, ce n'est plus seulement découvrir des sites web, mais suivre l'actualité de personnalités sur tous les fronts. L'application affichera même une vue du nombre d'abonnés d'un créateur sur différentes plateformes.