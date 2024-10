Pour l'ensemble des utilisateurs de Google Docs et y compris avec des comptes personnels, Google déploie une nouvelle façon d'organiser les documents. Elle repose sur un système d'onglets accessible dans le panneau latéral gauche.

" Vous pouvez désormais utiliser des onglets pour rédiger et créer du contenu d'une manière qui vous permet de trouver rapidement ce que vous recherchez et de rester concentré sur votre tâche. De plus, les lecteurs peuvent naviguer facilement dans votre document et se concentrer sur les sections qui les intéressent le plus ", explique Google.

Pour un onglet dans Google Docs, une analogie est faite avec un onglet de feuille de calcul dans Google Sheets. Il permet de diviser un document en plusieurs sections, et chaque section est représentée par un onglet.

Sans oublier les émojis pour les onglets...

Afin d'organiser encore davantage un document, il est possible dans chaque onglet de créer des sous-onglets. Une imbrication peut se faire jusqu'à trois niveaux d'onglets, sachant par ailleurs que la limite actuelle est de 100 onglets par document.

Un onglet peut être dupliqué avec tout son contenu et sa mise en forme, tandis qu'un lien de partage peut pointer vers un onglet spécifique. Pour représenter visuellement le contenu d'un onglet, un émoji peut être attribué et s'affiche à gauche du titre de l'onglet.

À noter que lors d'un téléchargement ou de l'impression depuis Google Docs, seul le contenu de l'onglet actif est inclus. Pour l'ensemble du document avec tous les onglets, il faut passer par Google Drive.