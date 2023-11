Google Drive, un des services de stockage en ligne les plus populaires connait actuellement un bug qui peut se montrer particulièrement contraignant. Un problème a été pointé du doigt par plusieurs utilisateurs, il entraine la disparition de certains fichiers.

Un nombre grandissant d'utilisateurs rapporte le problème depuis quelques jours sur les forums de Google. Il apparait que les espaces Drive sont revenus automatiquement à leur état datant du mois de mai de cette année. Tous les fichiers envoyés et stockés dessus entre temps ont simplement disparu.

Selon les témoignages, les pertes correspondent aux fichiers datant des 3 à 6 derniers mois, un utilisateur rapporte également avoir perdu plus de 2 années de données.

Google a confirmé le problème et cherche actuellement à trouver une solution pour éviter qu'il ne se propage. Actuellement, il n'est pas certain qu'il soit possible pour les utilisateurs concernés de récupérer leurs données.