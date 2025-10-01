Les ransomwares (ou rançongiciels) représentent l'une des cybermenaces les plus dévastatrices pour les organisations. Selon un rapport de Mandiant cité par sa maison mère Google, ces attaques consistant à chiffrer les données d'une victime pour exiger une rançon ont un coût moyen par incident dépassant les 5 millions de dollars.

Tout en soulignant que les documents Workspace natifs (Docs, Sheets...) ne sont pas affectés par les ransomwares, Google annonce une protection basée sur l'IA avec Google Drive pour ordinateur.

Comment fonctionne cette nouvelle protection ?

Plutôt que de chercher à bloquer le logiciel malveillant en amont, Google a développé une nouvelle couche de défense. La solution repose sur une IA spécialisée et entraînée sur des millions d'échantillons de ransomwares réels.

Le modèle analyse en continu les modifications de fichiers pour détecter le comportement typique d'une attaque, à savoir une tentative de chiffrer ou de corrompre des fichiers en masse.

Dès qu'une telle activité est suspectée, Google Drive pour ordinateur (Windows et macOS) suspend immédiatement la synchronisation, empêchant ainsi la corruption de se propager aux fichiers stockés dans le cloud.

Que se passe-t-il pour l'utilisateur en cas d'attaque ?

Lorsqu'une menace est détectée, l'utilisateur reçoit une alerte sur son ordinateur ainsi que par e-mail. La notification le guide vers une interface web lui permettant de restaurer ses fichiers à une version antérieure saine.

Cette approche de sécurité vise à minimiser la perte de données et les interruptions, sans nécessiter de procédures techniques complexes ou d'outils tiers coûteux.

Les administrateurs sont également notifiés par le biais de la console d'administration pour un suivi centralisé.

Une déploiement général d'ici la fin de l'année

Cette nouvelle capacité de détection et de restauration est actuellement en cours de déploiement en version bêta ouverte. Google a pour objectif de la rendre disponible pour tous d'ici la fin de l'année.

Elle est incluse sans coût supplémentaire dans la plupart des offres Google Workspace. Les utilisateurs grand public bénéficient également de la fonction de restauration des fichiers.