Google améliore son service Drive avec une mise à jour pour le moins intéressante qui devrait concerner une grande partie des utilisateurs.

La principale nouveauté se situe dans la gestion des vidéos stockées sur l'espace Cloud de Google. La firme de Mountain View a fait le choix d'accélérer le traitement des vidéos et de mettre ainsi en place la technologie DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). Pour simplifier, il s'agira d'améliorer la lecture directe des vidéos depuis Google Drive, en adaptant la qualité du streaming en fonction de la bande passante disponible.

Il faut dire que Google Drive a pris pour habitude de traiter automatiquement toutes les vidéos qui y sont stockées, notamment pour en réduire le poids et pour accélérer la lecture. Jusqu'ici, l'expérience était souvent douloureuse pour les utilisateurs, avec des saccades et une mise en tampon qui pouvait prendre plusieurs secondes, le tout pour un rendu souvent passable qui tournait parfois à la bouillie de pixels.

Avec le DASH, Drive devrait adapter dynamiquement la définition de la vidéo pour mieux correspondre à la connexion de l'utilisateur. Les vidéos devraient ainsi se lancer plus rapidement, et dans une qualité plus adaptée.

Dans un premier temps, seules les nouvelles vidéos stockées sur Drive profiteront de la fonctionnalité, mais Google assure que les vidéos déjà en place exploiteront le DASH d'ici la fin de l'année.

Autre amélioration qui devrait ravir les utilisateurs de Drive sur iOS : l'arrivée des améliorations des filtres de recherche déployée récemment sous Android. Il deviendra ainsi plus simple de filtrer les fichiers par type, propriétaire, mise à jour... afin d'accélérer la manipulation des fichiers et leur organisation.