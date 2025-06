Une alerte de Google a récemment fait grand bruit dans la presse tech, semant le doute sur la confidentialité de Gemini, son assistant intelligent. Un e-mail, envoyé à de nombreux utilisateurs d'Android, annonçait que Gemini pourrait bientôt "vous aider à utiliser Téléphone, Messages, WhatsApp et Utilitaires sur votre téléphone, que votre activité Google Gemini Apps soit activée ou non", et ce, dès le 7 juillet 2025. Cette phrase, de prime abord alarmante, a naturellement soulevé des questions légitimes sur l'accès à nos données les plus privées. Mais que signifie réellement ce changement ?

Qu'est-ce qui change concrètement avec Gemini et vos applications ?

Avant cette mise à jour, si vous vouliez que Gemini effectue des tâches comme envoyer des messages ou initier des appels via les extensions dédiées (Téléphone, Messages, WhatsApp, Utilitaires), vous deviez impérativement avoir activé l'historique de votre activité Gemini Apps. Cela impliquait que vos conversations étaient stockées sur les serveurs de Google (au-delà des 72 heures obligatoires) et pouvaient être utilisées pour entraîner les modèles d'IA. Désormais, Google annonce que vous pourrez utiliser ces extensions même si votre historique est désactivé. C'est une nuance cruciale : cela signifie que vous pouvez profiter des capacités d'assistant de Gemini sur vos applications sans que ces interactions spécifiques ne soient enregistrées de manière permanente ou utilisées pour affiner l'IA. Pour beaucoup, c'est une amélioration de la flexibilité d'utilisation sans compromis additionnel sur la vie privée.

Pourquoi Google met-il en place ce changement maintenant ?

Ce changement n'est pas anodin et s'inscrit probablement dans une stratégie plus large de Google. Il est fortement pressenti que Gemini est en train de se préparer à remplacer définitivement Google Assistant en tant qu'assistant par défaut sur les appareils Android, un déploiement prévu plus tard cette année. Pour qu'un assistant soit pleinement fonctionnel sur un téléphone, il doit pouvoir gérer des tâches quotidiennes essentielles comme passer des appels, envoyer des messages ou définir des minuteurs. L'accès aux applications Téléphone, Messages et Utilitaires est donc une étape logique pour permettre à Gemini de remplir ce rôle de manière transparente. En rendant cet accès disponible même avec l'historique désactivé, Google tente de rassurer les utilisateurs sur la confidentialité de ces interactions de base, tout en fluidifiant l'intégration de Gemini dans l'écosystème Android.

Nos données sont-elles vraiment protégées avec cette nouvelle configuration ?

La question de la protection des données est légitime et Google a tenu à apporter des clarifications. Si votre activité Gemini Apps est désactivée, les discussions et interactions via ces extensions (Téléphone, Messages, WhatsApp, Utilitaires) ne seront ni examinées par des humains, ni utilisées pour améliorer les modèles d'IA de Google. Elles ne seront pas non plus stockées au-delà des 72 heures réglementaires (qui sont une pratique existante depuis l'époque de Bard). Cependant, la prudence reste de mise. Certains observateurs s'interrogent sur la clarté de la désactivation de ces "fonctionnalités" dans les paramètres. Il est toujours recommandé de ne pas partager d'informations confidentielles avec Gemini. Google précise que les utilisateurs peuvent désactiver la connexion de Gemini à ces applications à tout moment en se rendant sur https://gemini.google.com/apps. Il s'agit d'une question de transparence et de contrôle utilisateur, des piliers essentiels dans l'ère de l'IA.

Faut-il s'inquiéter ou est-ce une "tempête dans un verre d'eau" ?

L'annonce a créé une certaine effervescence sur les réseaux et certains forums, alors que certains évoquaient déjà des préoccupations trop alarmistes. Néanmoins, cette vigilance de la part des utilisateurs est cruciale. L'idée d'une IA "agentique", capable d'agir en notre nom (commander un Uber, résumer un calendrier), implique un niveau de confiance élevé, notamment concernant nos informations personnelles. La nécessité de pouvoir se désengager de certaines fonctions par défaut est fondamentale. Alors que l'IA et les chatbots s'intègrent de plus en plus profondément dans nos téléphones, un débat posé sur la collecte et l'utilisation des données devient indispensable. Le fait que Google soit obligé de clarifier ces points montre bien que la vie privée est une préoccupation majeure. Mieux vaut trop s'inquiéter que de ne pas s'en soucier du tout quand il s'agit de nos données personnelles.

FAQ :