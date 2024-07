D'ici 2030, Google affiche l'objectif d'atteindre zéro émission nette dans toutes ses activités et sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Le géant technologique vise l'utilisation d'une énergie entièrement décarbonée en continu, la réduction de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019 et une compensation carbone pour les émissions résiduelles.

L'intelligence artificielle fait partie des solutions pour mettre au jour de nouvelles possibilités, mais elle fait également partie du problème.

Dans son nouveau rapport environnemental annuel (PDF), Google indique avoir émis l'année dernière 14,3 millions de tonnes d'équivalent CO 2 , ce qui représente une hausse de 48 % en comparaison à l'année 2019 qui est prise comme référence pour ses efforts environnementaux, et de 13 % sur un an .

Un défi de taille avec l'IA générative

Cette hausse des émissions de gaz à effet de serre en 2023 est principalement imputée à l'augmentation de la consommation d'énergie des data centers du groupe, en plus des émissions de la chaîne d'approvisionnement.

Google reconnaît notamment un contexte incertain en raison de l'engouement pour l'IA, en sachant que l'entraînement des modèles d'IA est particulièrement énergivore, hormis l'inférence elle-même.

" La hausse de nos émissions totales de gaz à effet de serre souligne le défi que représente la réduction des émissions, alors que l'intensité de calcul augmente et que nous augmentons nos investissements dans l'infrastructure technique pour soutenir la transition vers l'IA. "

Pas de capitulation pour 2030

Pour autant, Google souligne dans un billet de blog avoir identifié des pratiques à combiner afin de réduire jusqu'à 100 fois l'énergie nécessaire à l'entraînement d'un modèle d'IA et réduire jusqu'à 1 000 fois les émissions associées.

La question est de savoir si ces efforts ne seront pas limités par une demande toujours plus importante, d'autant plus quand l'IA générative se tourne du côté de la production d'images et de vidéos. Bien évidemment, Google n'est pas seul à être confronté à un tel défi.