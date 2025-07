Ce n'était finalement pas que pour YouTube. Google lance une offensive plus globale pour la protection des mineurs en ligne.

Toujours aux États-Unis, c'est le déploiement d'un système basé sur l'IA et capable d'estimer si un utilisateur a plus ou moins de 18 ans. L'âge déclaré lors de l'inscription à un compte ne suffira plus et des restrictions sont prévues.

Une surveillance basée sur l'algorithme

Pour déterminer l'âge probable d'une personne, Google va s'appuyer sur un modèle de machine learning. Ce dernier examine une série de signaux déjà associés au compte Google, comme les types de recherches effectuées ou les catégories de vidéos regardées sur YouTube.

L'âge fourni à la création du compte est donc ignoré, partant du principe que cette information peut être facilement falsifiée.

L'analyse se veut discrète, puisque Google affirme que sa technologie ne collecte pas de données supplémentaires et ne partage pas d'informations granulaires avec des tiers.

Quelles sont les conséquences pour les comptes jugés « mineurs » ?

Lorsqu'un utilisateur est identifié comme ayant moins de 18 ans, plusieurs restrictions s'appliquent automatiquement. Ces mesures sont conçues pour offrir une expérience plus sûre et adaptée.

Sur YouTube, les outils de bien-être numérique comme les rappels pour faire une pause ou aller se coucher, sont activés. Les recommandations de contenus sont également limitées pour éviter la vision en boucle de certains types de vidéos.

La publicité personnalisée est coupée, tandis que l'accès aux applications et contenus jugés pour adultes sur le Google Play Store est bloqué. Dans Google Maps, l'historique des positions - ou Timeline - est désactivé.

Ces changements visent à aligner l'expérience de tous les utilisateurs présumés mineurs sur celle des comptes déjà déclarés comme tels.

Et si l'algorithme se trompe ?

Si l'IA fait une erreur de jugement, Google a prévu une procédure d'appel. L'utilisateur concerné recevra une notification par e-mail l'informant des changements. Il aura alors la possibilité de prouver son âge réel pour lever les restrictions.

Plusieurs options sont proposées pour cette vérification, incluant l'envoi d'une photo de pièce d'identité officielle ou la prise d'un selfie. D'autres méthodes comme la validation par carte de paiement pourraient aussi être disponibles.

Au cours des prochaines semaines, le déploiement initial ne touchera qu'un petit groupe d'utilisateurs aux États-Unis, le temps pour Google de surveiller l'efficacité et les éventuels ratés du système avant une généralisation.