Avec l'intégration de nouvelles capacités d'IA générative pour son moteur de recherche, Google a introduit Search Generative Experience (SGE) pour son navigateur Chrome et l'application Google sur Android et iOS.

Sous l'égide des Search Labs, SGE est actuellement disponible aux États-Unis et en anglais. L'objectif est de s'appuyer sur l'intelligence artificielle générative afin de rendre la recherche Google plus naturelle et intuitive.

" Il est possible de mieux répondre aux questions que les utilisateurs nous posent aujourd'hui, tout en débloquant des types de questions entièrement nouveaux auxquels la recherche (Search) peut répondre. […] L'IA générative peut par exemple faire le lien entre les personnes qui explorent un sujet ou un projet, en les aidant à prendre en compte plusieurs facteurs et leurs préférences personnelles avant de faire un achat ou de réserver un voyage ", a déclaré Sundar Pichai.

Le résumé d'un article en quelques secondes

Selon le patron de Google et Alphabet, les retours et commentaires pour Search Generative Experience sont très positifs et la recherche avec Google fonctionnera de la même manière au fil du temps. Pour le moment, SGE poursuit son évolution et ses expériences.

Une nouvelle expérience est SGE while browsing. Pendant la navigation et pour certaines pages web, des fonctionnalités d'IA générative sont en mesure de trouver rapidement et présenter les points clés d'articles, identifier les questions auxquelles un article répond et permettre de se rendre à la section idoine pour en apprendre davantage.

SGE while browsing ne génère des points clés que pour les contenus en libre accès au public sur le Web. Pas question de passer outre les mesures mises en place par des éditeurs pour l'accès à des articles payants. Les éditeurs disposent également d'une option de retrait de SGE while browsing.

Aussi en test avec SGE

Pour Search Generative Experience, Google annonce par ailleurs diverses améliorations. Avec des résultats de recherche portant sur des thématiques comme les sciences, l'économie ou encore l'histoire, le survol de certains mots affichera une définition, des diagrammes ou des images connexes au sujet abordé.

En matière de programmation, SGE propose des extraits de code pour l'exécution de certaines tâches et peut aider à trouver des réponses à des questions dans ce domaine. Des éléments de coloration syntaxique viennent s'ajouter afin de faciliter la compréhension d'un code (mots clés, commentaires, chaînes de caractères…).