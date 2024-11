L'un des premiers bénéfices identifiés de l'intelligence artificielle est sa capacité à produire du code informatique. Les règles de la logique de programmation s'accordent bien avec l'IA et permettent autant de créer des programmes, corriger du code ou optimiser des algorithmes.

Les entreprises ont commencé à s'emparer de cette capacité qui sert surtout à renforcer les capacités de codage des développeurs, sans forcément les remplacer, au moins dans un premier temps.

Dans les grands groupes, cet atout est en train de prendre de l'ampleur. Lors de la présentation de ses résultats financiers, Google a indiqué que 25% du nouveau code produit en interne est généré par intelligence artificielle.

Gagner du temps et ouvrir de nouvelles pistes

Sundar Pichai, CEO de Google, a toutefois indiqué que le code généré artificiellement n'est pas encore utilisé tel quel et fait d'abord l'objet d'une vérification par une expertise bien humaine.

Les programmeurs ne sont pas encore écartés mais cela pose sans doute des questions sur l'avenir du métier et le rôle des humains dans la génération de code informatique.

L'IA apporte beaucoup d'avantages en termes de gain de temps et d'approches nouvelles pour optimiser des algorithmes et créer des programmes et fonctions. Les programmeurs peuvent déjà facilement y avoir recours sans avoir besoin de parcourir des bibliothèques en quête du bon bout de code qui résoudra leur problème.

Se concentrer sur des tâches où l'humain est encore indispensable

L'avantage mis en avant est de permettre de gagner du temps et de pouvoir se concentrer sur les tâches demandant réellement un savoir-faire humain. L'IA permet également d'envisager de créer des applications directement en langage naturel. Les expérimentations se poursuivent pour raffiner l'expérience et pouvoir aller de plus en plus loin.

A terme, il ne sera plus nécessaire d'apprendre un langage de programmation précis et seules les logiques des algorithmes et des prompts précis seront peut-être les outils de demain pour créer une application.

Ces outils existent déjà mais demandent encore à être raffinés. Les progrès de l'IA dans l'interprétation des prompts permettront d'aller toujours plus loin dans la compréhension fine des requêtes.