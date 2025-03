Lors de la préparation d'un voyage ou d'une escapade, Google part du constat qu'il est courant de s'informer sur des lieux d'intérêt dénichés sur les réseaux sociaux, les blogs et dans des articles de presse. Jusqu'à prendre des captures d'écran au passage qui peuvent s'accumuler.

Avec l'application Google Maps et une fonctionnalité s'appuyant sur l'IA Gemini, il sera possible d'identifier automatiquement les lieux mentionnés dans les captures d'écran afin de les consulter et de les enregistrer dans une liste.

Les lieux ainsi enregistrés pourront apparaître sur une carte dans Google Maps et il sera en outre possible de partager la liste avec des contacts pour faciliter l'organisation d'un itinéraire. Le traitement s'effectue en local sur l'appareil et se base uniquement sur une analyse du texte cité dans les images.

Un déploiement limité

Pour le moment, Google annonce que la fonctionnalité optionnelle sera déployée aux États-Unis et en anglais sur iOS, puis « prochainement » sur Android.

D'autres annonces pour la planification de voyages concernent une mise à jour des aperçus IA (AI Overviews) dans le moteur de recherche. Ils profitent d'outils dédiés pour créer des idées de voyage lors d'une requête dédiée.

Un exemple cité est une requête « créer un itinéraire pour le Costa Rica axé sur la nature ». Il sera proposé des photos et des avis d'utilisateurs, une visualisation de lieux sur une carte extensible. Un enregistrement pourra notamment se faire dans Google Maps.

Sur mobile et sur ordinateur, la planification de voyages avec AI Overviews est disponible pour les requêtes en anglais et aux États-Unis. Rappelons que quoi qu'il en soit, les aperçus IA avec Google Search n'ont pas encore débarqué en France.