Google avait déjà mené des tests en début d'année, poussant la nouvelle interface de son service de géolocalisation Maps auprès d'une poignée de testeurs, finalement la marque a validé le concept, et poursuit l'évolution de son application.

Le déploiement plus large devrait intervenir assez rapidement, permettant ainsi à chacun de profiter d'une meilleure lisibilité des informations.

Une interface remaniée avec parcimonie : on profitera ainsi de mettre de côté les fenêtres plein écran pour des encarts en tiroirs qui se superposent, avec un bouton dédié permettant de plus simplement les fermer. La carte reste ainsi visible à tout moment, et l'utilisateur n'est plus contraint de naviguer entre plusieurs écrans pour accéder aux informations dont il a besoin.

Le calcul d'itinéraires est également mis en avant : la zone supérieure de l'écran se focalise intégralement sur les champs de saisie du point de départ et d'arrivée. Les options du mode de transport sont quant à elles redirigées vers le bas de l'écran.

Pour l'instant, cette interface n'est déployée qu'auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs, elle pourrait être poussée dans les semaines qui viennent sur la version stable de l'application sous Android.