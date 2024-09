Pour Google Maps et Google Earth, Google annonce le déploiement d'une imagerie satellite amendée grâce au concours d'une technologie de suppression des nuages. La promesse est davantage de luminosité et un rendu qualifié de plus vibrant.

La pratique n'est pas nouvelle, mais Google souligne un modèle d'IA Cloud Score+ qui a été entraîné sur des millions d'images pour reconnaître et supprimer des éléments comme les nuages, les ombres des nuages, la brume et le brouillard.

Le modèle conserve les conditions météorologiques réelles avec des phénomènes tels que la glace, la neige et les ombres des montagnes qui sont visibles sur la carte. " Le résultat est une mosaïque mondiale actualisée qui vous donne un aperçu plus clair et plus précis de la Terre ", écrit Google.

Street View et voyage dans le temps

L'imagerie Street View est mise à jour dans près de 80 pays (France comprise) et devient disponible pour la première fois en Bosnie, en Namibie, au Liechtenstein et au Paraguay. Google n'hésite pas à parler de l'une des plus importantes mises à jour de Street View qui affiche plus de 280 milliards d'images recueillies par des voitures et des randonneurs.

Avec Google Earth, c'est l'introduction d'une navigation dans l'historique des images satellitaires et aériennes pour permettre de remonter jusqu'à 80 ans dans le passé. Une possibilité qui sera accessible sur le Web et avec l'application mobile.

Pour saisir et visualiser l'évolution de notre planète au fil du temps, Timelapse dans Google Earth est une expérience interactive s'appuyant sur des millions d'images satellites. Un aspect de voyage dans le temps qui n'est pas une nouveauté en l'occurrence, mais Google semble procéder à des améliorations.