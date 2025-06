Google Maps poursuit son initiative visant à rendre les déplacements plus respectueux de l'environnement et s'intéresse en particulier à l'Europe. Une ambition est d'inciter les utilisateurs à opter pour des solutions plus vertes.

Les trajets en voiture par défaut ne sont plus la norme et l'application Google Maps peut devenir un véritable assistant de mobilité durable.

Pousser à abandonner la voiture

En s'appuyant sur l'IA pour changer les habitudes, Google Maps est capable de prédire si un trajet à pied ou en transport en commun aura une durée similaire à un parcours en voiture. Si c'est le cas, l'application suggère activement de telles alternatives.

Déjà active dans plus de 60 villes, cette fonctionnalité a permis d'éviter des « dizaines de millions de trajets en voiture. » Elle arrive prochainement à Copenhague, Stockholm, Varsovie et d'autres villes. Pourquoi prendre son véhicule quand on peut arriver à destination aussi vite autrement ?

Le vélo devient une option royale

Grâce à des partenariats avec les autorités locales, Google Maps continue d'enrichir ses itinéraires à vélo. Dans des villes comme Hambourg, Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Zurich, Budapest, Vienne et Bruxelles, les utilisateurs pourront visualiser en détail les pistes cyclables disponibles sur leur parcours.

L'application continue d'afficher les informations telles que la circulation dense ou les pentes raides. Cette amélioration s'étendra bientôt à 17 nouvelles villes, dont 9 en Europe, pour couvrir un réseau mondial de 125 000 kilomètres de pistes cyclables.

Moins de carburant et moins de zones interdites

Pour les situations où la voiture reste la meilleure option, Google Maps propose son système d'itinéraire économe en carburant. Cette fonction choisit le trajet le moins gourmand en énergie, même s'il n'est pas le plus rapide.

Selon les estimations de Google, ce système aurait déjà permis d'éviter l'émission de 2,7 millions de tonnes de gaz à effet de serre pour la seule année 2024, soit l'équivalent de plus de 630 000 voitures avec moteur thermique retirées des routes pendant un an.

En parallèle, Google Maps s'attaque à un casse-tête pour de nombreux conducteurs. Des alertes préviennent si un véhicule est autorisé à circuler dans une zone restreinte. Déjà en place à Londres ou Berlin, ce service sera étendu à plus d'un millier de zones en Europe, notamment en Italie, en Suède et en Autriche.