Si le véhicule électrique affiche un ralentissement des ventes depuis quelques mois, sa progression reste forte à travers le monde. Sous l'impulsion d'aides gouvernementales et de restrictions sur la vente de véhicules thermiques à l'horizon 2035, le parc automobile se transforme progressivement.

Mais disposer d'un véhicule électrique n'est pas aussi simple qu'un véhicule thermique lorsqu'il est l'heure de réaliser de grands trajets. Les utilisateurs doivent faire preuve d'un peu plus d'anticipation afin de préparer leur véhicule et s'éviter la panne de batterie... Et d'autant plus quand le réseau de distribution n'est pas aussi bien développé que celui des carburants fossiles...

C'est pourquoi certaines marques automobiles tentent de rassurer les acheteurs en intégrant des planificateurs d'itinéraires directement dans leurs véhicules pour optimiser les déplacements et anticiper les besoins en recharge.

Google a donc décidé d'intégrer ce type de fonctionnalité dans Maps. Il sera ainsi plus facile de planifier un itinéraire en intégrant automatiquement les bornes de charge situées sur la route. Il sera également possible d'envoyer ces données directement dans les systèmes du véhicule s'il est équipé d'Android Automotive comme c'est le cas chez Renault, Porsche ou Audi par exemple.

Pour aller plus loin, Maps va permettre de n'afficher que les bornes compatibles avec le véhicule. Cela permettra d'éviter les stations incompatibles et donc de gagner du temps.

Depuis l'année dernière, il est déjà possible d'afficher toutes les bornes autour de soi, et même de ne plus afficher du tout les stations essence au profit des stations de recharge.

La mise à jour à venir permettra également de prendre en compte la taille du véhicule pour mieux adapter le guidage... Google en profitera également pour intégrer un module shopping : si vous avez besoin ou envie d'un produit, vous pourrez le retrouver facilement avec son prix et l'endroit du point de retrait le plus proche. Enfin, une option fera son apparition : la prise en charge des perturbations des transports en commun, outil pratique surtout en cette période de fin d'années en France.