Google a récemment déposé une demande de brevet à destination d'une nouvelle option qui pourrait s'installer dans le service Maps à l'avenir.

Et il s'agit d'une fonctionnalité originale qui devrait faciliter le guidage GPS de convois de plusieurs véhicules.

Lorsque l'on voyage à plusieurs véhicules, il n'est ainsi pas toujours évident d'évoluer à vue sur toute la durée du trajet, et selon les réglages ou même les logiciels, les trajets conseillés par les logiciels de navigation sont différents, ce qui peut amener le convoi à se séparer.

Google réfléchit ainsi à coordonner la navigation pour les groupes de véhicules. Le chef de file crée ainsi l'itinéraire et peut ensuite ajouter d'autres utilisateurs au groupe. Mieux encore, il serait possible pour ce dernier d'ajouter des utilisateurs dont le point de départ n'est pas le même, et de définir un horaire d'arrivée, chaque membre aura ensuite une notification lui indiquant à quel horaire partir puis à se laisser guider pour arriver à temps.

Pendant le trajet, Google Maps pourra envoyer des notifications pour partager des informations sur l'avancement de chaque utilisateur : les pauses réalisées, les retards, la progression et même sa position sur le trajet... Il sera même possible d'envoyer des notifications à chacun pour leur suggérer telle ou telle zone de stationnement, un itinéraire différent pour accéder à un point de vue, un raccourci, des informations sur des travaux...

Le brevet déposé par Google évoque également la possibilité de proposer un chat vocal entre les participants.

Reste à savoir si Google obtiendra le brevet en question et quand la mise en application aura lieu.