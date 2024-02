Pour Google Maps, Google met largement en avant des nouveautés basées sur l'intelligence artificielle, avec principalement du machine learning et de la vision par ordinateur. Très en vogue, l'intelligence artificielle générative débarque également.

L'IA générative va être exploitée dans Google Maps pour découvrir des lieux. Selon Google, les préférences des utilisateurs seront prises en compte, même si elles sont spécifiques ou complexes à satisfaire.

Sur la base d'une requête, de grands modèles de langage seront à la manœuvre pour répondre en analysant des informations détaillées portant sur plus de 250 millions de lieux et des avis d'une communauté de plus de 300 millions de contributeurs.

Avec l'IA générative dans Maps

" Vous visitez San Francisco et vous souhaitez consacrer quelques heures pour des trouvailles vintage uniques. Il vous suffit de demander à Google Maps ce que vous recherchez ", cite Google comme exemple et avec une requête du type " Lieux à l'ambiance vintage à San Francisco. "

" Nos modèles d'IA analyseront les informations de Maps sur les entreprises à proximité, ainsi que les photos, les évaluations et les avis de la communauté Maps, afin de vous proposer des suggestions fiables. "

Avec les résultats proposés et affichés en fonction de catégories, il sera possible de poursuivre une conversation en langage naturel dans le but de les affiner et pour coller à d'autres envies. Les lieux obtenus pourront être enregistrés dans une liste et partagés.

Pas pour tout de suite

L'IA générative dans Google Maps permettra aussi de trouver des activités adaptées à des circonstances, comme dans le cadre d'une journée pluvieuse et pour occuper des enfants. Pour le moment, il s'agit toutefois d'une expérience. Elle se fait avec le concours de la communauté des Local Guides aux États-Unis.

Une date de déploiement à grande échelle n'est pas précisée à ce stade et des évolutions sont susceptibles d'être apportées. " Ce n'est que le début de la façon dont nous améliorons Google Maps grâce à l'IA générative. "