Pour son application de cartographie et de navigation Google Maps, Google teste une interface remaniée qui propose un affichage avec de nouvelles couleurs. La teinte de certaines couleurs change et le site 9to5Google y voit une apparence inspirée d'Apple Maps (ou Apple Plans).

Les routes abandonnent le blanc pour du gris. Elles ressortent mieux que précédemment avec l'apparence globale et le fond moins grisé. Les routes départementales et autoroutes ne sont plus en jaune et adoptent à la place du gris foncé.

Le bleu de l'eau est plus clair, tandis que le vert de la forêt est au contraire plus foncé. Des changements au niveau des couleurs s'appliquent pour le mode navigation, mais il est à signaler que le mode sombre avec Google Maps ne bouge pas par rapport à l'existant.

Google Maps (avant/après) et Apple Plans ; source : 9to5Google

La lisibilité prend toutefois un coup

Il semble facile de s'accommoder de la nouvelle palette de couleurs, sauf que Justin O'Beirne soulève dans son suivi des évolutions de Google Maps un point qui fâche. La lisibilité des cartes est altérée quand il s'agit d'avoir plus de détails en zoomant légèrement.

Sur son site, Justin O'Beirne publie un avant/après assez parlant, que ce soit pour la ville de New York (ci-dessus) ou la ville de Chicago (ci-dessous).

Source images : Justin O'Beirne

Pour le moment, la nouvelle apparence de Google Maps (web et mobile) ne bénéficie pas d'un déploiement de grande ampleur. Il n'est pas encore sûr que c'est le chemin qui sera emprunté au final. Le dernier changement notable pour les couleurs avec Google Maps remonte à près de trois ans.

Petite irritation sur mobile

Récemment et discrètement, Google a modifié la manière de masquer la barre de recherche et d'autres éléments pour voir la carte en plein écran avec l'application mobile. À la suite d'un large déploiement, il faut désormais effectuer un glissement vers le haut sur la barre de recherche. Une nouvelle habitude à prendre.