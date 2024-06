Sur Google Maps (ou même Google Search), il existe une messagerie permettant d'échanger avec des entreprises. Si, si… Cette fonctionnalité est en lien avec Google Business Profile et n'est manifestement que peu utilisée.

Google a pris la décision d'y mettre un terme et procédera de manière progressive. À partir du 15 juillet prochain, il ne sera plus possible de démarrer de nouvelles conversations. Le 31 juillet, ce sera la fermeture complète.

A priori, Google n'a pas prévu de mettre en place une solution alternative de messagerie. Le groupe se contente d'indiquer que " les clients peuvent toujours trouver et contacter une entreprise via Google Search et Google Maps. "

Un lancement vers 2018

Tant que ce type de messagerie est actif, le conseil de Google aux entreprises concernées est de mettre à jour leur message d'accueil, dans le but d'aiguiller les clients vers d'autres solutions de communication.

Dans les conversations existantes, les clients seront toutefois informés mi-juillet de la disparition à venir. Des notifications s'afficheront jusqu'au jour de la date fatidique d'arrêt.

Une annonce de la possibilité de consulter des messages avec les entreprises locales dans Google Maps remonte à fin 2018 (ci-dessus). Néanmoins, la messagerie intégrée à Google Maps semble avoir eu une vie plutôt discrète.