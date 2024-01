Certains utilisateurs de Google Maps ainsi qu'Android Auto rapportent avoir constaté l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité au sein de l'application. Il s'agit d'une option annoncée il y a quelques mois par Google : l'affichage en 3D de la fenêtre de navigation.

Certes, Google Maps affiche certains bâtiments en 3D (principalement dans les grandes villes) depuis quelques mois déjà, mais désormais, cet affichage est également disponible lors de la navigation.

La 3D arrive dans la navigation sur Maps

Un nouveau calque "3D" a fait son apparition et propose ainsi une représentation tridimensionnelle de l'espace de navigation, permettant ainsi de proposer une vue plus immersive, et donc potentiellement de mieux indiquer la route aux conducteurs en se calquant presque à la réalité.

L'option est également compatible avec Android Auto, il est donc possible d'en profiter directement sur l'écran de son véhicule.

Pour que la navigation reste visible, les bâtiments s'affichent en transparence. Pour l'aspect pratique ou plus précis, c'est au gout de chacun, les zones denses ayant parfois tendance à proposer un affichage très encombré.

Le déploiement de l'option se fait par vagues, tous les utilisateurs ne sont donc pas encore concernés. Il ne sert d'ailleurs à rien de forcer la mise à jour de l'application, le patch se faisant côté serveur, la patience est donc de rigueur.